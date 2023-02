Vincent Fabre quittera la CPS le 31 mars

Il avait pris la tête de la Caisse de prévoyance sociale en novembre 2020. “Je n’ai pas été candidat. On m’a sollicité, on m’a contacté et j’ai accepté (…) La période est difficile. Ce qui aujourd’hui me motive c’est de servir l’intérêt général”, avait alors expliqué Vincent Fabre.

Ce mardi, la question de sa démission a été abordée en conseil d’administration. Vincent Fabre quittera officiellement la CPS le 31 mars. Un choix familial : “Dans la vie il y a des choix à faire. Se présente devant moi une opportunité professionnelle donc j’entends la saisir, a-t-il déclaré ce mardi à la sortie du conseil d’administration. Ce sont très concrètement des raisons personnelles et notamment familiales qui m’incitent à faire ce choix. La charge de directeur de la CPS est extrêmement lourde. Et au-delà du caractère chronophage, la complexité des dossiers et la gestion du stress m’empêchaient de me consacrer à l’essentiel, c’est-à-dire à ma famille. Il faut savoir se préserver.”

Il présentera son bilan lors du prochain conseil d’administration le 23 mars. “Il y a encore beaucoup de choses à faire mais on a quand même réussi à structurer un certain nombre de choses. Au-delà du directeur de la CPS, il y a eu toute une équipe. Je peux compter sur une équipe ressérée et un personnel de plus en plus engagé donc je n’ai pas de doute sur la capacité de l’équipe existante, en relation avec le conseil d’administration et le Pays, pour affronter les défis.”

“Je regrette beaucoup son départ”, a déclaré Patrick Galenon, syndicaliste à la tête du conseil d’administration de la CPS.

Issu d’une école de commerce, Vincent Fabre a été employé à la banque Socredo durant plusieurs années avant de rejoindre la CPS. L’ancien directeur Exécutif Stratégie et Développement de la banque Socredo devrait retourner dans le milieu banquaire…