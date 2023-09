Vigilance sur plusieurs archipels pour les fortes pluies

De fortes rafales de vent sont également attendues sur la Société. Les Tuamotu Ouest, le centre sud et le sud des Tuamotu sont en vigilance jaune pour la pluie également.

Dans un communiqué, le haut-commissariat rappelle les consignes à respecter :

limiter ses déplacements, se mettre à l’abri et mettre en garde les personnes fragiles (enfants, personnes âgées) ;

ne pas s’engager sur les routes ou chemins inondés à pied ou en véhicule (un véhicule de type 4×4 peut être emporté par une hauteur de 30 cm d’eau) ;

ne pas s’approcher des rivières en crue, ni des caniveaux situés le long des routes, qui peuvent se transformer en torrent ;

éviter les sorties (randonnées et autres activités de loisirs) sur les hauteurs ainsi qu’en mer ;

suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France ; composer, en cas d’urgence, le 18 à terre ou le 16 en mer.

À Tahiti et Moorea ce lundi, le temps reste très nuageux à couvert avec des averses localement fortes touchant principalement sur le relief et la Presqu’île. Une dégradation est attendue à partir de ce lundi après-midi avec des grains prenant un caractère orageux et perdurant dans la nuit de lundi à mardi. Ils sont susceptibles d’engendrer de forts cumuls de pluies. Mardi, le ciel reste chargé en matinée même si des éclaircies précaires pourront être possibles localement, un risque orageux reste toutefois toujours présent notamment sur la fin de journée. Températures extrêmes prévues : 21 et 28 degrés Celsius.

Vent de Sud-Est à Est-Sud-Est assez fort avec des rafales à 70/80 kilomètres/heure, vers Haapiti à Moorea, entre Mara’a et Punaauia.

Mer forte. Houle longue de Sud d’1 mètre 50 à 2 mètres se croisant avec la mer du vent pour donner des hauteurs de 2 mètres 50 à 3 mètres lundi s’amortissant à 2 mètres 50 mardi.

Les prévisions complètes sont à retrouver ici