Vigilance orange pour fortes pluies aux îles Sous-le-Vent : le haut-commissariat met en garde contre les inondations

Ce vendredi, Météo France a placé les îles Sous-le-Vent en vigilance orange pour des fortes pluies.

Un temps perturbé et localement orageux est annoncé dans l’après-midi sur l’archipel avec des averses et des grains parfois fréquents. Les averses devraient persister jusqu’à samedi en cours de journée. Durant la période, les précipitations seront localement fortes et génèreront d’importants cumuls de pluie par endroits. En plus, les vents se renforcent sous grains et peuvent engendrer des rafales de vent à 80/100 kilomètres/heure.

Dans un communiqué, le haut-commissariat invite la population de l’archipel à la prudence. Par sécurité, il est conseillé de :

limiter ses déplacements, se mettre à l’abri et mettre en garde les personnes fragiles (enfants, personnes âgées) ;

ne pas s’engager sur les routes ou chemins inondés à pied ou en véhicule (un véhicule de type 4×4 peut être emporté par une hauteur de 30 cm d’eau) ;

ne pas s’approcher des rivières en crue, ni des caniveaux situés le long des routes, qui peuvent se transformer en torrent ;

éviter les sorties (randonnées et autres activités de loisirs) sur les hauteurs ainsi qu’en mer ;

suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France ; composer, en cas d’urgence, le 18 à terre ou le 16 en mer

Les îles du Vent sont quant à elles toujours placées en vigilance jaune pour la pluie et les orages. Les Tuamotu Ouest également. Des orages sont attendus dans le sud de l’archipel.