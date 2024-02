Vers une pérennisation du financement de l’aide au logement étudiant par l’État

Depuis 2008, les modalités relatives à la mise en œuvre d’une aide au logement étudiant (ALE), sont définies par une convention annuelle entre l’État et le Pays. Quelque 50 millions de francs annuels sont ainsi distribués aux étudiants qui en ont fait la demande, après validation de leurs dossiers par les services de l’État.

Aucune enveloppe budgétaire n’étant identifiée sur le budget de l’État pour ce dispositif, celui-ci ne peut être financé que par voie de redéploiement de crédits. Le Haut-Commissaire Éric Spitz a donc suggéré au Pays d’inscrire le financement de l’ALE par l’État dans le temps. « Compte tenu du caractère temporaire et transitoire de ce dispositif, l’État propose d’entamer ensemble une réflexion et des discussions afin de pérenniser cette aide sur le long terme » , informe la présidence dans un communiqué.

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur Ronny Teriipaia a ainsi « émis un avis favorable à la signature de la convention 2023-2024 » avant approbation du président du Pays.

Une fois la convention 2023-2024 officialisée, seront ajoutées à celle-ci une convention spécifique avec l’UPF pour les étudiants logés à la cité universitaire ainsi qu’une convention avec l’OPH pour les étudiants logés dans les CHE Paraita et Outumaoro.

Pour rappel, l’instruction des demandes d’ALE est assurée en collaboration avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et le ministère des Solidarités et du Logement, notamment par l’intermédiaire de l’Office pour l’Habitat Polynésien (OPH) désigné, depuis 2019, en qualité de gestionnaire des centres d’hébergement étudiants d’Outumaoro et de Paraita.

L’ALE permet aux étudiants polynésiens, qui ont un pouvoir d’achat limité, de se faire rembourser une partie des frais de leur loyer, selon la tranche de leur bourse, leur assiduité aux cours et le montant du loyer effectivement payé.

En 2022-2023, l’ADE a permis à 339 étudiants de bénéficier d’une prise en charge partielle de leur loyer, sur 359 demandes. En 2023-2024, 388 dossiers de demande d’aide au logement étudiant ont été déposés.

