Vers une baisse de 2,1 % des prix des médicaments remboursables

Afin de répondre au mieux aux évolutions des dépenses de santé, le Conseil des ministres a validé la modification de la formule de détermination du prix des médicaments remboursables, permettant ainsi de garantir à la fois l’accès aux médicaments pour tous et une juste rémunération des pharmaciens.

L’application de la nouvelle formule devrait engendrer une baisse de 2,1 % des prix de vente au détail des médicaments remboursables.

Les autres sujet au compte-rendu du conseil des ministres

> Fonds intercommunal de péréquation : avis favorable du Gouvernement sur le projet de décret fixant pour les années 2017 et 2019 la quote-part des ressources du budget de la Polynésie française

> Trois projets d’investissement d’entreprises soutenus par le Pays

> Maintien des prix des hydrocarbures au 1er novembre

> Approbation des programmes des vols internationaux et de cabotage de la saison IATA Hiver 2019-2020

> Création de l’agence d’aménagement et de développement durable des territoires de la Polynésie française

> Aide à l’équipement en radiocommunication en faveur des pêcheurs professionnels

> Cinquième édition du Forum des formations et métiers du tourisme

> Soutien à la CCISM pour la deuxième édition du « Passeport tourisme »

> Soutien à la course de voiliers trans-pacifique de Los Angeles à Tahiti

> Subvention au comité du tourisme de Taiarapu-Ouest

> Séminaire sur le thème du cocotier du 4 au 8 novembre

> Soutien aux associations oeuvrant dans le domaine de la culture et de l’environnement

> Elaboration d’un schéma de promotion et de cohésion sociale

> Revalorisation progressive du taux de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)

> Soutien aux associations oeuvrant dans le domaine de la santé

> Soutien à la Fédération polynésienne de rugby