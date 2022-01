Vers une actualisation des textes régissant la profession d’architecte en Polynésie

Depuis plusieurs mois, les représentants de l’Ordre travaillent de concert avec les équipes de la direction des affaires économiques sur une actualisation de l’arrêté du 30 avril 1975 instaurant l’Ordre des architectes. Ce chantier d’envergure débouchera, dans les prochains mois, sur une présentation d’un projet de loi du Pays devant l’Assemblée de la Polynésie.

Bertrand Portier a rappelé le rôle essentiel de l’Ordre dans la vie de la profession, notamment via des actions de formation, de sensibilisation et, plus généralement, dans le maintien d’un niveau d’excellence dans les pratiques professionnelles sur le territoire.

Le président de l’Ordre a également souhaité exposer au ministre de l’Économie sa vision de la situation économique actuelle, notamment vue sous le prisme de l’économie de la construction, les freins à l’éclosion de projets d’envergure et les incidences de la crise de la Covid-19 sur la profession.

Créé par l’arrêté ministériel du 30 avril 1975, l’Ordre des architectes de Polynésie française veille à l’organisation de la profession d’architecte. L’inscription au tableau de l’Ordre des Architectes de Polynésie française permet aux architectes de porter le titre et d’exercer la profession en Polynésie. L’Ordre se compose des architectes inscrits au tableau, dont 6 sont élus au bureau tous les ans par tiers renouvelable.