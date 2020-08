Vers la réhabilitation du centre d’hébergement des étudiants d’Outumaoro

Dans le cadre de ses actions, l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH) procède aux études nécessaires à la réalisation d’une réhabilitation du centre d’hébergement des étudiants de Punaauia. Ces cinq bâtiments de la Phase 1 du CHE ont une quinzaine d’années. Les 114 chambres, les espaces collectifs, ainsi que les façades extérieures de la résidence ont grandement besoin d’être réhabilités. Outre le rafraîchissement extérieur et l’étanchéité, cette étude doit apporter un ensemble de propositions concrètes de réaménagement pour offrir aux étudiants davantage de confort en modernisant l’ouvrage et son utilisation en incluant des objets et des technologies permettant de faciliter la vie des étudiants résidents.

Le délai d’exécution menait initialement à une fin de l’opération au 9 février 2021. L’OPH a procédé à un diagnostic complet de l’ensemble des 114 logements et des parties communes. Les résultats obtenus ont permis d’établir précisément les attendus de l’OPH pour la phase travaux. Aussi, un délai supplémentaire est souhaitable concernant le diagnostic du maître d’œuvre à l’égard des « enjeux numériques ». Les études d’état des lieux et d’avant-projet ont bien avancé avec l’équipe de maître d’œuvre. Cependant, le temps de vacances des logements étudiants étant restreint et le travail se faisant en majorité sur site occupé, une prorogation du délai de réalisation de l’opération a été accordée, avec donc une date limite de réalisation reportée au 9 août 2022 afin de permettre le bon déroulement de cette opération.

Pour rappel, le montant de l’opération d’étude est de 31 176 471 Fcfp, avec un financement assuré à 50 % par le Pays et 50 % par l’État au titre du Contrat de projets 2015-2020. Le début des travaux par l’Office Polynésien de l’habitat est programmé pour juin 2021.

