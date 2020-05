Vente d’alcool : la FGC demande à « revenir d’urgence aux horaires habituels »

Si la vente d’alcool est toujours encadrée, elle sera autorisée à compter du 2 juin du lundi au samedi, et plus seulement du lundi au jeudi.

Le Conseil des ministres autorisera en effet la vente à emporter de boissons alcoolisées non réfrigérées dans tous les commerces disposant d’une licence de 1ère ou de 2ème classe, du lundi au samedi de 8 heures à 18 heures. La vente à emporter de toutes boissons alcoolisées restera interdite les dimanches et jours fériés. Cependant, ces mesures « ne s’appliquent pas aux commerces de détail de boissons en magasin spécialisé qui relèvent du régime normal des heures d’ouverture des débits de boissons ».

Dans un communiqué, la FGC déclare « que le texte adopté ne répond pas du tout aux attentes des commerçants » et demande « à revenir d’urgence aux horaires habituels de vente d’alcool prévus par l’arrêté 2829 du 27.11.1961 modifié, à savoir du lundi au samedi de 7h à 20h et dimanche et férié de 7h à 12h » et précise que « c’est en contrepartie d’un retour à la plage horaire antérieure aux restrictions de vente d’alcool que certains membres de la FGC ont proposé de ne pas vendre de boissons alcoolisées réfrigérées ».

La Fédération craint que ces mesures engendrent des conséquences économiques préoccupantes pour les commerçants, déjà fragilisés par la crise liée au Covid-19, et pouvant « entraîner à court terme, des suppressions d’emploi ». Elle sollicite le gouvernement afin qu’il revoit « les mesures restrictives au plus vite pour rétablir les ventes d’alcool dans le contexte normal d’avant la crise du Covid-19 ».