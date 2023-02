Vent de recrutements dans le secteur aérien

Après la pandémie de Covid, le tourisme affiche des chiffres records. Le secteur de l’aérien en Polynésie en profite et s’adapte en recrutant à tout-va depuis quelques mois. « On s’attendait à une reprise beaucoup plus lente, puis, finalement, elle a été extrêmement rapide, ce qui a demandé de faire face à un besoin de recrutements en termes de pilotes mais aussi de personnels navigants commerciaux», constate Pascal Barreau, le directeur des opérations aériennes chez Air Tahiti.

Au sein des compagnies domestiques, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Air Tahiti, qui compte actuellement 150 hôtesses, steward et pilotes dans ses rangs, embauchera prochainement une vingtaine de collaborateurs supplémentaires. Une augmentation de près de 17% des effectifs. Cette embellie s’explique notamment par de nouveaux investissements.

« Deux nouveaux ATR pour pouvoir répondre à la demande »

« Nous allons augmenter notre flotte d’appareils », annonce Pascal Barreau, « à partir du mois de juillet, nous pourrons compter sur deux nouveaux ATR pour pouvoir répondre à la demande de la clientèle ».

De ce fait, la flotte de la compagnie va passer de 9 à 11 avions. Un développement historique pour Air Tahiti qui vient de souffler ses 65 bougies.

Pour sa nouvelle concurrente, Air Moana, les embauches sont également nombreuses. Elles s’élèvent à une quarantaine de personnels navigants. Un effectif indispensable pour faire voler ses deux appareils.

Cette envolée de l’activité est principalement due à l’arrivée de nouvelles compagnie internationales sur le Fenua, mais aussi à un changement de comportement de la clientèle, appelé « revenge travel ». Un besoin vital de partir en vacances et de s’évader, comme pour rattraper le temps perdu après l’épisode Covid.

« On voit qu’au-delà du ‘revenge travel’, les tendances fortes continuent, ce qui est une bonne nouvelle », se félicite Jean-Luc Mevellec, le directeur d’Air France Polynésie.

« Nos passagers sont satisfaits à très satisfaits de nos PNC »

Pour la compagnie tricolore, les effectifs de personnels navigants, en Polynésie, augmentent d’environ 35% en 2023. Une hausse liée au passage de 3 à 4 rotations hebdomadaires. Et les candidats polynésiens sont plébiscités par les compagnies et leur clientèle, comme le constate Jean-Luc Mevellec : « sur le mois de janvier, nos passagers sont satisfaits à très satisfaits de nos PNC avec un taux de 76%, ce qui est exceptionnel ».

Pour Air Tahiti Nui, en revanche, pas de nouvelles embauches de prévues. Car avec ses 329 personnels navigants, seule une poignée de saisonniers seront recrutés pour renforcer les équipes.

Au total, ce sont près de 90 postes de personnels navigants commerciaux qui ont été créés ces derniers mois. Des embauches facilitées par la création, en 2018, d’une formation au Certificat de membre d’équipage de cabine. Le sésame indispensable pour ceux et celles qui rêvent d’intégrer une compagnie aérienne.