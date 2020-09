Vehiatama, une nouvelle école Montessori à Tahiti

Vehiatama c’est la toute nouvelle école Montessori agrée en Polynésie. Après avoir présenté son projet et obtenu l’aval du propriétaire des lieux, l’Eglise Protestante Maohi, Karine Tuheiava s’est envolée pour la métropole et a intégré l’institut supérieur Maria Montessori de Lyon pour se former. Aujourd’hui, c’est accompagnée d’une petite équipe, qu’elle ouvre son école : « C’est un projet que je nourris depuis exactement octobre 2016. En janvier 2018, j’ai commencé à rencontrer les dirigeants de l’Eglise qui ont accueilli favorablement le projet. Ensuite je suis partie un an en formation à Lyon à l’institut supérieur Maria Montessori. C’est un institut agréé international par l’association Montessori internationale qui a été fondée par Maria Montessori elle-même. Je ne suis pas seule. J’ai deux autres assistantes éducatrices qui ont été formées également association Montessori internationale, et qui m’aident dans ce projet. Ce sont des exigences de l’association Montessori France pour respecter la charte AMI internationale. »

La rentrée est prévue mardi matin. Une dizaine d’élèves sont déjà inscrits. Cette école privée peut accueillir jusqu’à 30 élèves de 3 à 6 ans. « On va respecter la liberté de l’enfant de choisir le chemin par lequel il va commencer et entamer son propre développement. Il ne le fait pas seul : il le fait dans un environnement préparé avec des éducateurs préparés. Nous sommes là en soutien, c’est toute la différence. On apporte notre bienveillance, un cadre, des personnes formées à l’international et une pédagogie qui a 150 ans d’histoire. »

Et les enfants auront l’opportunité d’apprendre quelques notions de reo Tahiti : « Nous avons mis en place un programme autour du déjeuner, l’après-midi. Donc les enfants entendrons parler tahitien autour d’eux, pendant les repas notamment. Le mercredi après-midi et le jeudi après-midi. »

Les écoles Montessori sont souvent considérées comme des établissements réservés à une certaine élite. Cette école veut casser les codes en mettant en place une fondation. « Une fondation pour pouvoir donner la chance à tout le monde de pouvoir s’offrir une pédagogie dite « elitiste » mais on a envie de casser un peu les préjugés sur cette pédagogie parce qu’elle est universelle tout d’abord et elle concerne tous les enfants donc mon souhait ce sera pouvoir le propager sur toute la Polynésie. »

Les enfants auront cours de 8 à 16 heures du lundi au vendredi, et comme pour la majorité des établissements de Polynésie, les mercredi et vendredi après-midi seront libres.