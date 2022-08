Variole du singe : autorisation de mise sur le marché du vaccin Jynneos en Polynésie

Le 23 juillet dernier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu l’émergence de l’épidémie d’infections à virus Monkeypox, dont l’épicentre est en Europe, comme une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).

Le vaccin autorisé en France, IMVANEX n’étant pas immédiatement disponible, le Conseil des ministres a autorisé la mise sur le marché du vaccin antivariolique JYNNEOS, mis à disposition par l’État, afin d’endiguer rapidement une éventuelle épidémie en Polynésie française.

Les deux vaccins IMVANEX et JYNNEOS sont fabriqués par la même firme et sont identiques en termes d’efficacité et de profil de tolérance.