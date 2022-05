Vanessa Tiapoi est la nouvelle chef du service de l’Emploi

La décision a été actée en Conseil des ministres, la semaine dernière. Précédemment directrice générale adjointe à la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Services et des Métiers (CCISM), et anciennement directrice du pôle de formation à la CCISM, Vanessa Tiapoi, forte de son expérience, contribuera au bon fonctionnement des missions qui sont assignées au Service de l’Emploi.

Le Service de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion professionnelle, placé sous l’autorité du ministère du Travail et de la Formation, est le principal opérateur pour l’emploi en Polynésie française, et a pour objectif principal, de faciliter au maximum, les démarches des candidats à un emploi, un stage de formation ou d’insertion professionnelle.

La politique publique de l’emploi, de l’insertion et de la formation professionnelle du Gouvernement est basée sur le renforcement du continuum entre les acteurs de la formation et de l’emploi, et sur la garantie d’une employabilité durable, tout en s’inscrivant dans une réelle démarche de performance.