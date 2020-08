Vaitupa : les manèges contraints de fermer avant l’heure

« Hier on a eu une sommation de la DAF (direction des Affaires foncières, NDLR) de fermer, soit disant qu’on n’avait pas les autorisations, alors que nous avions les autorisations, même du tavana de Faa’a, explique Stéphane Philipponeau, président des forains de Faa’a. Nous respectons leur volonté, nous allons fermer le site mais ce n’était pas la volonté de tout le monde.«

Les forains des papio de Vaitupa attendaient beaucoup de ce dernier week-end, un week-end de fin de mois, juste après la paie. Mais les familles ne pourront pas venir profiter des manèges.

Contactée la direction des Affaires foncières explique que cette fermeture est liée à la situation sanitaire. La DAF explique avoir envoyé un mail aux forains le 14 août, suite à l’explosion des cas, pour leur demander de fermer dès le 16 août.

« Je n’ai jamais reçu ce courrier là mais j’ai eu un courrier daté du 27 juillet disant que j’avais bien l’autorisation jusqu’au 30. Le temps de démontage, tout était réglé. Il y a eu une erreur de compréhension« , estime de son côté Stéphane Philipponeau.

« Les gestes barrières sont respectés. La police municipale était là pour vérifier qu’on respecte bien les gestes barrières. On a eu zero cas depuis le début. Le dernier week-end où on attendait d’avoir un peu de monde pour monter un peu nos finances, ils nous ont mis KO. Après on nous parle de relancer l’économie de la Polynésie mais ce n’est pas comme ça qu’il faut agir », déplore le président des forains.

Les forains seront-ils de retour sur le site de Vaitupa l’an prochain ? Pas certain… « Ça fait 2 mois que je demande un rendez-vous avec le président du Pays (…) On m’a dit que c’est Nicole Bouteau qui allait me recevoir, j’attends toujours. Il y a le covid, personne ne peut me recevoir. mais je n’ai pas dit mon dernier mot. Je vais me battre pour qu’on ai un terrain pour l’année prochaine. »

L’activité des forains était déjà au ralenti depuis l’annonce de nouveaux cas de covid-19 au fenua. « On a eu une grosse baisse d’affluence mais on attendait beaucoup de ce week-end de fin de mois où les gens ont leur salaire. »

Ina Lucienne tenait une roulotte. Mais depuis le confinement, sa petite entreprise est fermée. Durant la période des papio, elle tenait un snack sur le site de Vaitupa : « C‘est une fois dans l’année. On comptait sur le tiurai. »

D’autant que la gérante de snack avait déjà tout prévu : « On a déjà préparé notre stock le week-end dernier pour toute la semaine et on nous annonce à la dernière minute qu’on est obligés de fermer. » Elle doit désormais trouver à qui revendre ses denrées.