Vaimalama Chaves bientôt de retour à Tahiti

Miss France l’a annoncé sur instagram, elle sera bientôt de retour au fenua. Vaimalama Chaves rentre régulièrement à Tahiti voir sa famille et assister à des événements. “Demain je retourne à la maison, loin des voitures, voir mes parents ! Un voyage au soleil, donc mes postes seront en veille !”, a écrit notre Miss glissant comme à son habitude une petite blague : “quel est le point commun entre la Polynésie et S. Spielberg ? Dans les deux cas, Tahiti / <accent métropolitain sans’H’> Taïti </accent métropolitain sans ‘H’> : t’as E.T “

Fin juin, Vaimalama était déjà revenue au fenua mais pour un passage très rapide. L’occasion d’assister à la soirée d’élection de Miss Tahiti 2019 et de rendre sa couronne. Une couronne remportée par Matahari Bousquet.