Vahine Fierro, surfeuse…et policière

À l’aube de grands événements sportifs organisés en France (Coupe du monde de rugby dans moins d’un an, JO de Paris à l’été 2024), la Direction générale de la police nationale (DGPN) s’active pour recruter des ambassadeurs.

La surfeuse de Huahine Vahine Fierro est ainsi devenue policière réserviste, il y a quelques jours, aux côtés d’une cinquantaine de sportifs de haut niveau. “L’image de la Police que j’avais, dorénavant bien oublié après ce que j’ai pu apprendre et vivre à leur côté. Le respect que j ai pour ce métier est inexplicable“, s’est exprimée la surfeuse sur sa page Facebook.

Ce type de recrutement s’inscrit dans dans le cadre d’une convention signée fin 2022, à Paris, entre la direction générale de la police nationale et celle de l’Agence nationale du sport (ANS), créée il y a cinq ans.

(Crédit Photo : Vahine Fierro / Police Nationale)

“Ne pas pouvoir pratiquer ma discipline de sport pendant ma formation a été aussi un autre challenge qui m’a demandé une longue réflexion avant de me lancer, mais je ne voulais pas avoir de regret. J’ai pu m’entraîner physiquement ou faire de la natation à l’INSEP avec d’autres athlètes de haut niveau. Et voir leur manière de s’entraîner, de se pousser chaque jour m’a motivé encore plus. Et que tous les jours, on a la chance de s’améliorer‘, conclut Vahine dans sa note.