Vaea Melvin, une entrepreneuse bercée entre Tahiti et Rarotonga

Son entreprise s’est encore développée. Vaea Melvin et son mari ont eu l’opportunité de reprendre l’activité d’une savonnerie l’an dernier. Elle y développe toute une gamme de savons parfumés et d’autres produits de beauté comme les crèmes pour le corps et les huiles. Aux senteurs d’ylang ylang, frangipanier, vanille, tous les produits sont fabriqués localement dans leur atelier de Rarotonga et sont destinés à la clientèle locale et aux visiteurs.

Au travers de son activité, Vaea a voulu montrer que les îles Cook conservent des liens étroits avec le fenua. En 30 ans, l’entrepreneuse a tissé des liens commerciaux avec les artisans de Ratoronga pour vendre les produits de l’artisanat local. Des créations qui se rapprochent de celles des îles Australes. Aux îles Cook, on utilise comme à Rurutu, le niau blanc pour tresser des chapeaux, des sasc ou des boucles d’oreille.

Désormais titulaire d’une carte d’identité rarotongienne, Vaea reste une tahienne dans l’âme. Passionnée de va’a, elle représente aussi, aux îles Cook, de deux marques de rames de Tahiti. En plus de la casquette de cheffe d’entreprise, Vaea entraine six jours sur sept les jeunes et les femmes de son club de vaa. « J’ai grandi dans le vaa, mon papa était rameur » c’était donc une évidence pour elle lorsqu’elle s’est installée à Rarotonga de continuer à ramer, « c’est dans le sang le va’a, c’est dans le sang des tahitiens. »

Les équipes entrainées par Vaea Melvin préparent le Vaka eiva prévu du 22 au 29 Novembre. Cette course est l’une des compétitions les plus réputées du calendrier sportif des îles Cook.

Vaea ne peut pas vivre loin de la terre qui l’a vu naitre trop longtemps, elle retourne à Tahiti deux fois par an. Des séjours essentiels à la fois à sa vie de famille et professionnelle.