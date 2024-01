Vaccin, stérilisation des mâles : les solutions de lutte contre les moustiques arrivent

Zika, chikungunya, dengue… Aucune hospitalisation liée à l’un de ces virus transmis par les moustiques n’a été recensée en 2023. Les virus n’ont pas pour autant disparu du fenua : après 3 ans sans aucun cas recensé, la dengue de type 2 est réapparue en décembre dernier à Papeete, avec deux cas autochtone.

« La dengue revient régulièrement. Les cas que l’on a eu n’ont pas été importés, les personnes ont été contaminées ici, rappele le Dr Henri-Pierre Mallet, responsable du Bureau de la Veille Sanitaire et de l’Observatoire de la santé de l’Arass. Cela veut dire que l’on risque d’avoir une épidémie, plus ou moins forte. Il faut s’attendre à une recrudescence de cette maladie » .

Si la prévention est logiquement indiquée, de nouveaux outils de lutte contre ces virus commencent à voir le jour, à l’image des moustiques mâles stériles élevés depuis 10 ans par l’institut Louis Malardé. Une lutte biologique qui a permis de faire baisser les populations de moustiques sur l’atoll de Tetiaroa et qui devraient être appliquée à plus grande échelle. « On va avoir un nouvel essai sur Tahiti, avec des moustiques qui vont stériliser la population. Pour l’élargir à un pays entier, ce sera plus compliqué, mais ce n’est pas inenvisageable » , avance le Dr Mallet.

Autres moyens de protection, les vaccins. Avec un dérèglement climatique qui pousse les moustiques vecteurs de virus vers l’Europe, les laboratoires pharmaceutiques ont d’ores et déjà compris l’intérêt de se lancer dans la fabrication de sérums. Un espoir à prendre avec des pincettes, mais qui n’est toutefois pas utopique. « On a un sérum commercialisé dans certains pays, mais pas en France, qui pourrait être intéressant. Reste le problème du prix du vaccin, du recul nécessaire pour estimer son efficacité, et savoir comment l’utiliser. Est-ce qu’on vaccine toute la population ? Une partie ? Ce sont des pistes qu’on peut espérer avoir prochainement » , conclut le Dr Mallet.

Cette course aux solutions de lutte contre les moustiques ne fait que commencer puisque selon l’OMS ces maladies représentent une menace majeure pour le monde entier.