Uturoa signe un crédit d’1,5 milliard de francs pour sa centrale hybride

Après plus de 20 ans de parcours du combattant, la commune de Uturoa a finalement obtenu ses crédits pour la construction de sa centrale hybride. Une enveloppe de 1,5 milliards de francs pour cet ambitieux projet, concrétisé jeudi dernier avec l’a signature l’officialisation de l’engagement de l’État et de l’Agence française de développement (AFD). Soit le plus gros des 2,5 milliards qui investis dans la ville pour 2025.

« Beaucoup d’émotion, c’est vrai, mais c’est surtout pour notre population d’Uturoa. Et merci Seigneur d’avoir fait aboutir ce projet. De longue haleine, comme vous l’avez vu, il y a eu beaucoup de soucis jusqu’à la fin. C’est pour notre population qu’on fait ça » , souffle le tavana Matahi Brotherson.

Initié en 2004 lors du mandat de Philippe Brotherson – père de l’actuel maire – et porté par 3 équipes municipales, le projet était jugé trop grand, et surtout trop onéreux à l’époque par les autorités et les organismes financiers. La commune a souvent revoir sa copie avant de retenter sa chance, comme indiqué dans un rapport de 2023 de la Chambre territoriale des comptes.

Toutes les étapes de ce projet, les anciens élus l’ont vécu et s’en souviennent, comme l’ancienne maire de la commune Sylviane Terooatea. « Il y a eu des études, il y a eu des moratoires, mais après 20 ans, aujourd’hui, on est là, sourit-elle. Le point noir, le blocage du projet, c’est bien le financement et aujourd’hui, je suis particulièrement reconnaissante » .

(Crédit Photo : TNTV)

Durable, respectueuse de l’environnement et surtout plus économique car solaire et hydraulique, la structure promet d’améliore la distribution de l’électricité sur l’ensemble de la commune. Les premiers coups de pioche seront donnés au mois de septembre, une tranche de la route n’étant pas encore finalisée.

La livraison de la centrale est prévue pour novembre 2026.