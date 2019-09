Uranie : une vingtaine de tombes vandalisées

La Polynésie est le territoire ultramarin le plus cher de l’ensemble français : un constat révélé par l’Autorité Polynésienne de la Concurrence qui s’est penchée sur les mécanismes d’importation et de distribution en Polynésie. Elle explique que l’éloignement et l’insularité ne sont pas les seuls facteurs pour expliquer nos prix élevés.