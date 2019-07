Université : un nouveau master, 300 logements et des routes rénovées pour la rentrée

Depuis Vendredi 5 Juillet et jusqu’au Vendredi 12 juillet à midi, les nouveaux étudiants ont la possibilité de s’inscrire sur le portail d’inscription de l’UPF. Ces inscriptions concernent uniquement les licences, la Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES) , le Cycle Universitaire de Préparation aux Grandes Ecoles (CUPGE) et les Diplômes Universitaires de Technologie (DUT).

Un nouveau master à l’UPF

Cette année, pas de nouvelles licences au programme. Néanmoins un nouveau Master d’Economie Gestion est disponible et préparera au Capes d’Economie Gestion. Pour Patrick Capolsini, président de l’Université de la Polynésie française, cette année est une année de consolidation : “On a pas beaucoup de nouvelles formations, on consolide nos formation existantes, on améliore tout ce que l’on a fait pour les étudiants les plus fragiles c’est-à-dire les parcours adaptés qui ont été revus, repensés avec un nombre de places un peu plus importants (…) il y a une vraie chance pour ces étudiants qui ont des difficultés dans les licences générales”, confie-t-il.

300 logements étudiants

Pour les étudiants venus d’ailleurs, environ 300 logements sont proposés par l’Université et le Centre d’hébergement des étudiants (CHE). Cependant, la priorité est donnée aux élèves boursiers et ceux venant des îles les plus éloignées.

En ce qui concerne les frais d’inscription, l’inscription en année de licence coûte environ 30 000 Fcfp. Les boursiers, eux, ne payent que les frais de CPS d’un montant de 6000 Fcfp. Sur le campus, un stand de la CPS est également mis a disposition des nouveaux étudiants afin de faciliter les démarches administratives.

A la rentrée prochaine, les étudiants pourront bénéficier d’un nouvel accès à l’Université. Les routes d’accès seront rénovées et un nouveau parking à l’entrée du campus a été construit.