Une zone de pêche réglementée pour la première fois aux Australes

La commune de Tubuai avait émis le souhait par délibération municipale d’une gestion durable de ses ressources marines depuis 2015. Si les stocks de poissons, crustacés et mollusques ne sont pas, à proprement parlé, menacés dans ce lagon, la commune a voulu anticiper les problèmes qui pourrait découler d’une surpêche.

Depuis 2018, la commune de Tubuai s’est lancée dans une consultation de la population pour la création de zones protégées à l’occasion de laquelle plus de 25 réunions ont été tenues.

Ces travaux ont abouti à proposer la mise en place des zones interdites à toute forme de pêche durant 5 ans dans chacune des communes associées afin de préserver les ressources récifo-lagonaires et de reconstituer les stocks naturels :

La sous-zone, dénommée « Rahui No Mataura » d’une superficie de 405 hectares.

La sous-zone, dénommée « Rahui No Ta’ahuaia » d’une superficie de 1446 hectares.

La sous-zone, dénommée « Rahui No Mahu » d’une superficie de 573 hectares.

Cette ZPR est la première mise en place aux îles Australes.

Afin de pérenniser la démarche participative et maintenir l’implication de la population et des pêcheurs de la commune de Tubuai dans la gestion de ses ressources marines, un comité de gestion dénommé « Tomite Rahui no Tupuai » a été créé pour la mise en œuvre et le suivi de cette ZPR.