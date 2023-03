Une trentaine d’acheteurs à la vente aux enchères chez Marie Ah You

Le 129, Boulevard de la reine Pomare IV bien connu des Polynésiens a accueilli pendant quelques décennie la reine de la mode polynésienne, Marie Ah-You décédée en août 2021. Depuis, la boutique avait perdu de son lustre ce qui a motivé ses proches à organiser une vente aux enchères du millier de tenues encore en exposition. Des collections de prêt-à-porter qui, en grande majorité, ne venaient pas directement des ateliers de la couturière : “Vers la fin évidemment, ma grand-mère était quand même très âgée, à 98 ans elle ne pouvait pas tenir le même rythme qu’avant, en plus avec une seule retoucheuse, raconte Christopher Ly, petit-fils de Marie Ah-You. C’est pour ça que ses créations étaient minoritaires dans le magasin.”

Malgré cela, le savoir-faire de Marie Ah-You reste et restera une valeur sure qui inspire encore de jeunes stylistes polynésiens. Un héritage précieux mais difficile à pérenniser : “Quand la grand-mère était encore là, je prenais en photo ses modèles pour les mettre sur Facebook, ce genre de chose, et du coup maintenant, quand je regarde les autres robes, je compare avec les modèles de ma grand-mère pour voir s’ils ont copié, ce genre de choses (rire). Je suis conscient de l’héritage culturel. Et c’est aussi pour ça que j’ai choisi de ne pas reprendre un magasin, parce que je me suis dit que je ne serais pas forcément à la hauteur pour le faire.”

Du côté de la trentaine d’acheteurs du jour, c’était aussi l’occasion de faire de belles affaires. Eleonora est repartie avec 5 lots “et ma copine avec 2 lots donc on est assez contentes.”

Pour Poeiti, “c’est intemporel, c’est chic. Toutes les générations peuvent se retrouver dans Marie Ah You, dans les robes, les modèles de Marie Ah You.”

Une nouvelle vente aux enchères devrait se dérouler début avril pour écouler l’ensemble du mobilier et des lots qui n’ont pas trouvé preneurs.