Une table ronde pour faire un « état des lieux » des « problématiques LGBTQ+ » en Polynésie

La Vice-Présidente Eliane Tevahitua organise, les 7 et 8 novembre prochains une table-ronde intitulée : « Our Voices, Our Rights and our Pacific Way » qui dressera, pour la première fois en Polynésie « un état des lieux sur les problématiques LGBTQ+ » annonce le gouvernement dans le compte-rendu du conseil des ministres de ce mercredi.

L’événement réunira les Ambassadeurs chargés de l’égalité des genres d’Australie, de France et de Nouvelle-Zélande, des acteurs institutionnels, des représentants d’associations et de confessions religieuses et des membres de la société civile, des experts internationaux et de nombreuses personnes ressources de la région Pacifique.

La table-ronde abordera plusieurs sujets liés aux diverses formes de discrimination dont souffrent les communautés LGBTQ+ : culture et « Pacific Way », Droits de l’Homme et dépénalisation de l’homosexualité, laïcité et religions, bien-être et santé, acceptation et éducation, rôle des médias et développement économique, notamment.

Cet évènement, ouvert au public, permettra de dresser un état de lieux et de mettre en perspective une feuille de route pour une action gouvernementale collective favorable à « la promotion de l’égalité des sexes et la diversité sexuelle et de genre ».

La région Pacifique sera largement représentée par des associations, des ONG et des chercheurs originaires des Îles Cook, Kiribati, Samoa, Tonga, Tuvalu, etc.

Du côté de la Polynésie française, nombreux sont les intervenants qui animeront les différents panels de la table-ronde : des professeurs de l’UPF et des magistrats près la Cour d’appel de Papeete, des associations (Te Fare Tama Hau, Te Torea, le Bon Samaritain, Cousins Cousines, etc.), la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE), le Vice-rectorat, l’Union pour la Jeunesse (UPJ), l’Association Polyvalente d’Actions Socio-Judiciaires (APAJ), le Pôle de Santé mentale, la compagnie Air Tahiti Nui (ATN) et Tahiti Tourisme, le Lycée hôtelier de Tahiti et des représentants des principales confessions religieuses (Protestants, Catholiques, Mormons, Sanitos).