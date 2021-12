Une stratégie de l’innovation pour décrocher des fonds européens

Piloté par les ministères de Tearii Alpha et de Yvonnick Raffin, ce travail a démarré en octobre dernier avec une première phase de consultation qui a permis de récolter les contributions de 174 acteurs de tout bord. De quoi dresser un état des lieux et identifier six objectifs, dont celui de faire du fenua le “poumon de l’économie bleue”, une “référence de la résilience” ou encore, une “vitrine d’un tourisme inclusif et raisonné”.

“Là, on est sur la deuxième phase de la stratégie. Et il y aura une dernière phase vers février-mars 2022 pour définir les critères d’évaluation et de suivi des actions, pour pouvoir finalement avoir un document qui serait officialisé lors de la prochaine séance de l’assemblée de la Polynésie française, pour que ça devienne un document officiel de la Polynésie” a indiqué Tea Frogier, déléguée à la recherche.