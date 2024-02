Une session de l’IHEDN pour familiariser les Polynésiens aux questions de défense

Depuis 12 ans, l’IHEDN n’avait plus proposé de session au fenua. C’est désormais chose faite puisque l’une d’elles se déroulera à Tahiti au mois de mars. L’Institut des hautes études de défense nationale, qui dépend du Premier ministre, adresse ses formations à « des responsables, des futurs responsables, mais aussi des jeunes », explique son directeur, le général de corps d’armée Benoît Durieux.

« A Tahiti, il y aura deux sessions. L’une pour les responsables qui va durer 3 semaines, du 6 au 23 mars, et une session jeune, pour des jeunes de 20 à 30 ans qui sont étudiants ou professionnels. Elle durera 5 jours et demi du 18 au 23 mars », ajoute le haut-gradé.

Durant celles-ci, les auditeurs seront initiés « aux grands sujets défense nationale » comme les « questions de sécurité économique, de lutte contre la désinformation (…), les enjeux géopolitiques dans la région et le rôle des grandes puissances ».

« Une session, c’est trois types d’activités : des conférences, des visites et une réflexion en comité sur un sujet (…) A la fin, les auditeurs remettent un petit rapport qui sera transmis au haut-commissaire et au commandant supérieur des forces armées (…) On apporte aussi une habitude de réfléchir en commun (…) C’est absolument passionnant », souligne le général Benoît Durieux qui « invite le maximum de jeunes tahitiens à faire acte de candidature ». Pour ce faire, il suffit de vous rendre sur le site internet de l’IHEDN. Une participation de 8 400 francs est demandée pour les étudiants, et de 24 000 francs pour les professionnels.

La prochaine session de l’Institut des hautes études de défense nationale en Polynésie ne se déroulera pas avant 5 ans.