Une semaine complète sans cas supplémentaire de covid-19

Il n’y a aucun nouveau cas confirmé de covid-19 en Polynésie ce dimanche. Le nombre total de cas confirmés est toujours à 58 depuis 7 jours.

23 personnes de plus ont été dépistées.

Il y a toujours 7 personnes positives sous surveillance et 51 personnes ne présentant plus de signes de la maladie depuis 14 jours.

Une hospitalisation est toujours en cours et aucun décès n’est à déplorer.

Continuité territoriale avec la métropole et liaisons inter-îles

Le troisième vol de continuité territoriale est arrivé ce samedi 2 mai en fin de soirée à l’aéroport international de Tahiti-Faa’a. A son bord se trouvaient 33 personnes, des patients de retour d’évacuation sanitaire, leurs accompagnateurs et des résidents. Comme l’indique le protocole d’accueil ces personnes, toutes testées négatives au virus et ne présentant pas de symptômes de la maladie, seront accueillies et confinées durant deux semaines dans des structures gérées par le Pays. Elles bénéficieront également d’un suivi et d’un soutien psychologique dès leur arrivée, ainsi que d’un suivi sanitaire durant leur temps de confinement à l’issue duquel elles seront testées. Par ailleurs, la direction de la Santé affrétera pour des besoins sanitaires une série de vols inter-îles à partir du lundi 11 mai prochain.

Masques : 500.000 unités en vente dans les pharmacies

Près de 500.000 masques extraits du stock de la pharmacie d’approvisionnement du Pays seront livrés dès le lundi 4 mai dans les pharmacies du fenua, qui pourront les vendre à la population en tant que produit de première nécessité au tarif de 100 francs l’unité. Dans le même temps, les autorités sanitaires recommandent toujours le port du masque en tissu comme geste barrière, et s’apprêtent à lancer une initiative de soutien à la production locale.