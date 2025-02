Une semaine après l’incendie d’Agritech, les habitants de Tavararo toujours inquiets

L’inquiétude règne dans le quartier Tavararo depuis l’incendie des entrepôts d’Agritech. Les résidents, qui constatent depuis plusieurs jours la mort des anguilles de la rivière, ne « peuvent plus rester au bord de la route » quand « le soleil tape » , tant l’odeur remontant vers les logements est insupportable, confie une habitante.

Les habitants sont invités par la Direction de l’Environnement à ne pas manger les fruits et légumes de leur jardin. Celle-ci a effectué des prélèvements dès le 30 janvier, révélant la pollution de la rivière. Douze anguilles mortes ont été recensées. D’après les résultats préliminaires des analyses, cette mortalité s’explique probablement par une forte concentration de polluants azotés issus des engrais stockés dans l’entrepôt d’Agritech.

Des prélèvements complémentaires ont été réalisés, ce mercredi, afin d’affiner l’évaluation du risque environnemental. Ils indiquent, selon un communiqué du Pays, « que les valeurs en pH, nitrites et conductivité sont revenues à la normale » .

Malgré cela, en plus des craintes pour leur santé et sur les conséquences environnementales, les habitants se disent surtout délaissés par la commune. « Personne n’est venu nous voir. On aimerait que les élus bougent » , lance une résidente.

« Je comprends leur inquiétude »

De leur côté, les élus de la mairie se disent pieds et point liés car le Pays, expliquent-ils, est seul habilité à prendre des décisions. Deux arrêtés ont été pris par précaution : le premier interdit l’accès au lieu de l’incendie et le second la baignade. « Le décès des anguilles confirme que la zone est touchée. C’est sur ce principe que nous avons pris cette décision d’interdire l’accès au canal côté Terre, justifie le 1er adjoint à la maire de Faaa, Robert Maker. Je comprends leur inquiétude, mais la mairie n’est pas loin. Nous sommes ouverts à recevoir les administrés tous les jours, comme nous le faisons d’habitude » .

La commune de Faa’a invite la population souhaitant quitter son logement à se rendre directement au service social de la mairie. Après l’incendie de l’entrepôt d’Agritech, la justice a également fait le point sur l’enquête ce matin :

Pour l’heure, rien n’indique qu’il s’agirait d’un acte criminel. Une enquête est également toujours en cours pour connaitre les causes du décès d’une riveraine le lendemain de l’incendie. Le quartier de Tavararo compte 800 habitants.

En attendant des analyses plus poussées, le pays conseille de ne pas consommer de produits agricoles issus de parcelles proches du site de Tavararo. Un nettoyage sera effectué dès que l’accès au site sera à nouveau autorisé.