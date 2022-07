Une permanence de la CCISM à Taravao

L’objectif : renforcer l’accessibilité des missions d’accompagnement et d’information auprès des chefs d’entreprise et porteurs de projet résidant sur le territoire de TEREHĒAMANU (Papara, Teva I Uta, Taiarapu-Ouest, Taiarapu-Est, Hitia’a O Te Ra).

“Aujourd’hui nous franchissons, une nouvelle étape, dans le déploiement de nos permanences décentralisées, ce service de proximité que nous avons mis en place depuis plusieurs années pour nos ressortissants afin de favoriser l’esprit entrepreneurial dans les communes de Tahiti et îles éloignées. Cette initiative menée conjointement avec la Communauté de communes TEREHĒAMANU que je remercie, nous permet de proposer une meilleure qualité de service aux usagers de ce territoire, en les accueillant dans un espace aménagé et équipé. Nous réaffirmons une nouvelle fois notre volonté d’être au plus près de nos ressortissants et renforçons nos initiatives de proximité résolument tournées vers nos chefs d’entreprise et nos porteurs de projet pour les accompagner dans la concrétisation de leur projet d’entreprise, leurs démarches et leur développement”, explique Stéphane Chin Loy, Président de la CCISM.

“La Communauté de communes TEREHĒAMANU est née le 1er janvier 2021 de l’ambition de cinq tavana d’accompagner la transformation et les transitions économique, environnementale, énergétique, démographique et sociétale de leur commune. Au-delà de la mise à disposition de nos locaux, nous sommes ravis aujourd’hui de nouer un partenariat durable et solide avec le monde économique. Cette première action marque, j’en suis certain, le début d’une collaboration fructueuse”, ajoute Tearii Te Moana ALPHA, Président de TEREHĒAMANU.

Ce nouveau bureau dédié à la CCISM, permettra aux conseillers de la CCISM durant leurs permanences, d’apporter un accompagnement et un suivi personnalisé adapté à tous les projets de création ou de développement d’entreprise (demande d’information, formalités de création, de modification ou de radiation, élaboration d’un business plan…), d’informer, d’orienter sur les dispositifs d’aides existants et les formations proposées par la CCISM.

Les permanences décentralisées sur Tahiti et dans ses îles, se tiennent tous les mois sur la base d’un calendrier actualisé et consultable sur le site de la CCISM : www.ccism.pf