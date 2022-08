Une partie de l’île de Raivavae sans réseau Vini

Cela dure “depuis plus d’un mois” et “arrive régulièrement” selon la mairie de Raivavae. Une zone de l’île est coupée de réseau Vini. Un internaute a interpellé la société via Facebook.

Contacté, Onati explique qu’un chargé d’étude a été envoyé sur l’île lundi afin de trouver d’où vient la panne. La coupure pourrait être due à des lignes en mauvais état. Des actions au cas par cas sont envisagées pour rétablir le réseau.

Du côté de la mairie de Raivavae, on se veut résilient. “On a l’habitude” nous confie-t-on.