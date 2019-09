Une opération solidaire pour le CJA d’Outumaoro

38 élèves du CJA (Centre de Jeunes pour Adolescents) d’Outumaoro ont reçu jeudi matin des mains des élus de Punaauia un kit d’équipements. “J’ai des blouses de cuisine, des chaussures de cuisine… Je suis très content parce que cela va m’aider dans mes études” confie William Tama, élève en section cuisine au CJA d’Outumaoro.

Cuisine, mais aussi couture, métallerie ou encore menuiserie : en plus de l’enseignement général, le CJA propose au total 8 filières. L’opération financée par la mairie permet de répondre aux besoins de ces élèves en difficultés. Un kit coûte un peu plus de 15 000 Fcfp soit 750 000 Fcfp en tout investis par la commune. “Ce sont des affaires quand même assez coûteuses, et pour des familles nécessiteuses, dont la commune est en partenariat pour leur venir en aide. (…) Je trouve ça formidable, surtout pour ces élèves-là qui ont en besoin, et je trouve aussi ça formidable que la mairie soit complètement investie” explique Léonne Jean, directrice.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

C’est par des chants que les élèves ont remercié l’équipe municipale, mais aussi et surtout le maire de Punaauia. Simplicio Lissant a quitté son poste de directeur du CJA d’Outumaoro il y a quelques semaines, après plus de 20 ans à la tête de l’établissement : “C’est un plaisir pour moi de les recevoir en tant que tavana cette fois, et de continuer de les suivre d’une autre manière dans la réussite de leurs projets”.

Un moment de partage pour ces élèves qui entament donc leur année scolaire bien équipés et repartent avec une belle photo de famille…