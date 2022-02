Une nouvelle vedette de transport à passagers et fret aux Marquises du Nord

En avril 2014, le navire à passagers « Tahiti Nui VII » (ex : « Kaoha Nui ») basé alors à Nuku Hiva pour assurer sa mission de service public de transport maritime de l’ensemble des îles de l’archipel des Marquises, est convoyé à Tahiti pour son carénage annuel. Les recommandations techniques exigées pour sa remise en état ont conduit à son retrait de la flotte active pour vétusté avérée.

Marquises Sud :

Prioritairement, dès décembre 2016, le Pays a réceptionné la vedette de transport à passagers Te Ata O Hiva pour désenclaver les îles du Sud de l’archipel, dépourvus d’aérodrome (Tahuata et Fatu Hiva). Le port base de cette vedette est en baie de Tahauku à Atuona sur l’île de Hiva Oa.

Marquises Nord :

Puis enfin, en novembre 2020, un appel d’offre est lancé pour la construction d’une vedette à passagers et fret destinée cette fois-ci à la desserte des îles du Nord de l’archipel. Le coût global de l’opération, entièrement supportée par le budget du Pays, s’élève à 178 437 000 Fcfp TTC. Depuis le démarrage du chantier et la pose de la quille le 30 avril dernier, les retards accusés, en raison notamment des conséquences sanitaires, ont nécessité la programmation de la livraison du navire pour le mois de mars 2022. Chaque étape de l’avancement des travaux est suivie par la société de classification « Bureau Veritas » et la commission de sécurité du service des affaires maritime de l’État.

Ce navire sera basé en baie de Taiohae à Nuku Hiva. Le nom de baptême de la vedette proposé par la Codim est Kaoha Tini. Ses caractéristiques techniques en termes de capacité d’emport sont légèrement plus importantes que celles de la vedette du Sud, car adaptées à la densité de la population et la proximité des îles du Nord entre-elles, permettant éventuellement des rotations plus régulières. Malgré tout, le choix stratégique d’une motorisation identique que celle de la vedette du Sud est retenu afin d’optimiser les moyens, la maintenance et un fonctionnement rationnel plus efficient. Elle sera propulsée par deux moteurs de 500 chevaux chacun capable de filer à 15 nœuds maximum et dispose de 5000 litres de capacité de fuel permettant une autonomie de navigation de 50 heures.

La vedette fait 23,03 mètres de long et 2,16 mètres de large pour une capacité d’emport de 60 passagers maximum incluant les personnes à mobilité réduite contre 40 pour celle du Sud et de 7 tonnes de fret « conteneurisé » en pontée. Elle sera armée de 6 membres d’équipage.

Par ailleurs, toujours à l’identique du Te Ata O Hiva, cette nouvelle vedette est équipée des équipements et accastillages nécessaires aux transports d’évacués sanitaires, sur chaise roulante ou sur brancard.

Un projet de cession des deux vedettes des Marquises Nord et Sud sera finalisé dans les prochaines semaines entre le Pays et la Codim. Le caractère de ce transfert sera plein et entier de manière à emporter la pleine propriété, la responsabilité, les devoirs et obligations requis pour son exploitation.