Une nouvelle Miss pour Hitiaa O te Ra après deux ans sans concours

C’est émue que Fisiimoli Hausia a reçu l’écharpe et la couronne de Miss Hitiaa o te Ra 2022. Elle succède à Herevai Hoata élue en 2019 à Tiarei : “Je remercie le comité et les membres du jury. Je sais que le choix a été difficile (…) C’est la deuxième fois que je participe à une élection de beauté. J’ai été élue Miss Raapoto en 2019” confie la jeune femme originaire de Papenoo.

La nouvelle reine de beauté gagne sa participation au concours Miss Tahiti cette année… si elle le souhaite. Mais la nouvelle Miss Hitiaa O Te Ra s’y voit plutôt “dans quelques années”.

Tumateata Buisson, Miss Tahiti 2021, présidait le jury du concours : “Comme chaque année, lorsque les élections communales ont lieu, les Miss élue sont candidates pour Miss Tahiti.(…) Je suis très émue d’avoir pu participer à cette première élection communale. Le show était digne d’une grande élection (…) Notre nouvelle génération est belle mais pas que physiquement. Elle est belle intellectuellement. C’était dur pour nous, membres du jury, de n’élire qu’une Miss et qu’un Mister”

Après deux ans d’interruption à cause de la crise sanitaire, le concours faisait son grand retour. L’événement s’est déroulé dans la salle de sport Pitohiti à Papenoo. Six filles et Six garçons de Hitiaa o te ra y participaient. Quatre passages étaient prévus : en maillot de bain, en tenue végétale, de ville et de soirée.

Chez les garçons, c’est Dayven Faua, 17 ans, qui a été élu Mister Hitiaa o te ra 2022.

Le podium

Jenni HIKUTINI est Miss Heiva

Tehaumana ROOPINIA Mister Heiva

2 ème challenger TURI Manahei – Candidat 02 – Mister Hitia’a O Te Ra 2022

2 ème dauphine Pautu hiriava – Candidate n•2 -Miss/mister Hitiaa o te ra 2022

1 er challenger Heretaua Bourgeois – Candidat 5 Mister Hitia’a O te Ra 2022

1ère dauphine Uuru Rereata – Candidate 3 – Miss Hitia’a O Te Ra 2022