Une nouvelle aire de jeux pour enfants à Papeete

La cérémonie s’est déroulée en présence également du ministre des Grands travaux, René Temeharo, du directeur général de l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH), Moana Blanchard, et des représentants de la mairie de la commune de Papeete.

Cette opération s’inscrit dans une démarche visant à améliorer la cohésion sociale et le cadre de vie des jeunes habitants de la résidence.

Implantée sur une plateforme en contre-bas de la résidence, au cœur de l’environnement et répondant aux normes strictes en matière de sécurité et de solidité, cette aire de jeux entièrement neuve offre deux usages récréatifs différents, avec un espace de jeux pour enfants comprenant une balançoire, un tourniquet et un grand jeu d’équilibre à grimper.

Elle offre également un deuxième espace pour adolescents avec des équipements sportifs de type « street-workout » avec une arche de suspension avec poutre, des barres parallèles et une échelle d’escalade.

Le projet a été conçu pour optimiser l’espace disponible dans le respect des normes en vigueur. Les travaux ont été réalisés en 6 mois.

Le coût global de cette opération s’élève à près de 12 millions de Fcfp, financés entièrement par le Pays.

La gestion de l’aire de jeux sera assurée par l’association des locataires des Hauts de Vallons, présidée par Jacqueline Tutururai.