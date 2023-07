Une minute de silence dans les administrations du Pays pour commémorer le premier tir nucléaire

Un jour après la date anniversaire du premier tir nucléaire en Polynésie française, le gouvernement de Moetai Brotherson a marqué le coup en observant une minute de silence, à 9 heurs, lors de son pré-conseil des ministres. Une démarche suivie par les administrations et services du Pays. « On ne peut pas oublier ce qu’il s’est passé. Les effets et conséquences sont encore avec nous » , a déclaré le président du Pays.

Par ce geste, l’exécutif souhaite que ce fait historique soit pérennisé et institutionnalisé. « Nous ne célébrons pas cette minute pour défier qui que ce soit. C’est notre histoire, on doit se l’approprier et l’accepter telle qu’elle s’est déroulée » , a poursuivi Moetai Brotherson, qui a confirmé son intention d’inscrire la date au calendrier.

Elle pourrait aussi l’être dans les manuels d’histoire, « à l’attention de nos enfants. Ils faut qu’ils connaissent leur histoire, avec des parties graves et des parties positives de cette relation que l’on a avec la France depuis bientôt deux siècles » .

L’interview complète du Président du Pays Moetai Brotherson est à retrouver ci-dessous :