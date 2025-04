Une masterclass à l’École Hôtelière pour découvrir l’art du vin

Dans une ambiance studieuse, amateurs et passionnés viennent découvrir les secrets du vin. Guidée par un sommelier expert, chaque dégustation devient une expérience sensorielle unique.

« On est dans l’apprentissage des connaissances et des termes vraiment techniques liés à la sommellerie. Là, on pousse dans les notions de cépages, les variétés de raisin. On va aussi aborder les terroirs », explique Poerava Temakeu, élève en deuxième année de BTS, option restauration

Organisée pour répondre à une forte demande du secteur, cette 4ᵉ édition est marquée par la présence d’Olivier Poussier, Champion du monde de sommellerie. Une venue précieuse, notamment pour adapter l’enseignement aux réalités locales.

« Il apporte des conseils spécifiques à la Polynésie, à son climat », souligne Pépin Mou Kam Tse, le proviseur de l’École Hôtelière, « il apporte aussi des techniques que nos élèves, nos futurs sommeliers, doivent acquérir pour vraiment permettre aux clients de déguster ces vins blancs ou ces vins rouges dans les meilleures conditions. »

Cette masterclass vient donc enrichir la formation des élèves sur un métier qui mêle expertise technique et véritable passion.