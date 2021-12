Une maison de quartier et des aires de jeux dans les résidences Teroma et Les Haut de Teroma à Faa’a

Dans une démarche visant à améliorer la cohésion sociale et le cadre de vie des locataires, l’OPH a réalisé des espaces récréatifs, d’accueil et d’échange pour ces anciennes résidences disposant de foncier nécessaire à l’implantation de ses aménagements extérieurs.

Le but est notamment de faire partager le plaisir de vivre ensemble et de tisser des liens conviviaux et solidaires entre les habitants des résidences.

La maison de quartier dispose d’une salle de réunion de 35m² et d’un bureau de 9m², d’un local à archives de 7m² et de deux WC. À l’extérieur, le bâtiment offre une terrasse couverte de près de 48m², une rampe d’accès pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et 7 places de parking (dont 1 PMR).

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

La cérémonie s’est déroulée en présence également du directeur des Finances publiques en Polynésie française, Daniel Casabianca, des représentants du maire de la commune de Faa’a, et du directeur général de l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH), Moana Blanchard. (Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Entièrement clôturée, l’aire de jeux des résidences de Teroma offre trois espaces récréatifs différents :

un espace de jeux pour les enfants (une balançoire, un toboggan et deux jeux à ressort) ;

un espace “fitness” pour les plus grands, équipé d’une échelle horizontale, de barres parallèles et barres fixes ;

et un boulodrome.

L’aire de jeux de la résidence Les Hauts de Teroma offre quant à elle :

un espace de jeux pour enfants avec des jeux à ressort, un toboggan et un jeu à grimper ;

un espace pour adolescents avec des équipements sportifs de type “street-workout”, telles qu’une arche de suspension avec poutre, des barres parallèles, une échelle d’escalade ;

un terrain de volley-ball.

Les projets ont été conçus pour s’inscrire harmonieusement dans leur environnement, dans le respect des normes les plus strictes en matière de sécurité et de solidité.

Les travaux ont été effectués sur une durée de 6 mois pour Teroma et de 10 mois pour Les Hauts de Teroma. Le coût global de la maison de quartier et des deux aires de jeux s’élève à près de 76 millions de Fcfp, financés en totalité par une subvention du Pays.