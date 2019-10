Une formation développeur Web labellisée Grande école du numérique

Le grand rendez-vous du numérique, le Digital festival Tahiti, s’est déroulée du 16 au 19 octobre à la présidence de la Polynésie. L’occasion de découvertes pour le grand public mais surtout de rencontres entre professionnels locaux et de métropole ou d’ailleurs. Des rencontres qui ont mené à la signature de partenariats notamment entre Simplon.co un réseau de fabriques numériques et inclusives en France et à l’étranger et la CCISM, pour lancer le programme “Développeur.se Web” labellisée GEN – Grande école du numérique en Polynésie.

Ce partenariat permet notamment la formation des intervenants locaux par Simplon.co. La formation dont la première session a débuté cette semaine au fenua, est gratuite et ouverte à tous. “La formation est ouverte à tous, mais après, dans les formations qui sont labellisées Grande école du numérique, il y a une volonté d’inclusion, et de permettre à des personnes qui sont éloignées de l’emploi ou éloignées de la formation, de pouvoir, intégrer, se former et se réinsérer dans le monde du travail”, explique Vanessa Eymard Tiaipoi, directrice de la formation à la CCISM.

Les métiers du numérique sont incontestablement les métiers de demain. Former les Polynésiens est donc primordial : “On a à peu près 85% des emplois de 2030 qui n’existent pas encore, et qui vont être créés. Une bonne partie sera dans le digital donc il est important de se préparer à cette transformation et de former les gens qui travailleront dans les entreprises de demain.”

La prochaine session de formation aura lieu l’année prochaine. Les inscriptions se font en ligne. Les candidats devront ensuite passer un entretien. La formation, non rémunérée, est limitée à 16 apprenants. La CCISM recherche avant tout des personnes motivée. Aucun diplôme particulier n’est requis ni de compétences dans le domaine.

Pour être au courant des prochaines dates d’inscription, il faudra suivre les actualités de la CCISM sur les réseaux sociaux ou les prochaines Web Zone…