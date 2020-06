Une formation au codage va ouvrir aux Marquises

Ce projet, porté conjointement par le ministère en charge des solidarités, vise à constituer un premier vivier de compétences pour les métiers du numérique, plus précisément dans le domaine du codage informatique, et à offrir une formation adaptée, innovante et spécialisée dans la programmation informatique en accord avec les plus hauts standards internationaux.

C’est dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2021 signée le 5 novembre 2018, qu’il a été décidé que le Conservatoire National des Arts et des Métiers (CNAM) accompagnerait le Pays dans la mise en œuvre de sa stratégie en matière de formation tout au long de la vie.

La mise en œuvre de l’action « développer des programmes de formation aux métiers du numérique » du plan Smart Polynesia, l’installation du câble Natitua aux îles Marquises, le développement nécessaire d’applications numériques et notamment les conclusions positives de la session 2019 du « Tahiti code camp » (76% d’insertion à l’issue de la formation), sont autant d’éléments qui ont concouru à poursuivre l’action de formation proposée par le CNAM.

Labellisée Grande Ecole du Numérique, cette formation de 10 semaines est ouverte à un maximum de 15 jeunes marquisiens de moins de 30 ans, en situation sociale précaire (décrochage scolaire, recherche d’emploi).

Les autres sujets au compte-rendu du conseil des ministres



Point sur les financements des investissements communaux aux Marquises

Trois nouvelles subventions d’investissement pour la commune de Nuku Hiva

Point sur le réseau postal aux Marquises

Point sur les réseaux de télécommunications aux Marquises

Mise à jour du Code des impôts au 1er mai 2020

Report en décembre des élections des juges du tribunal de commerce

Création d’une zone de pêche réglementée sur l’atoll d’Anaa

Les perliculteurs exonérés des redevances d’occupation pour l’année 2020

Indice des prix à la consommation : baisse de 0,5% en mai

Subvention en faveur de l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH) pour le financement de l’opération de logements sociaux « Amoe 1 »

Reprise de l’activité touristique dans l’archipel des Marquises

Activités et aménagements touristiques aux Marquises

Actions de la Direction du travail, du SEFI et du CFPA aux Marquises

Projet de zones de stockage et d’unités d’agro-transformation aux îles Marquises

Renforcement des missions de la direction de la biosécurité aux Marquises

Développement de structures d’abattage et de production déconcentrées aux îles Marquises

210 millions Fcfp d’aides financières agricoles aux îles Marquises

Projets de développement de la filière bois local aux Marquises

Quatre projets d’aménagements ruraux portés par la Direction de l’agriculture aux Marquises

Subvention en faveur du CED Saint Joseph de Taiohae

Subvention en faveur de l’établissement public d’enseignement et de formation professionnels agricoles (EPEFPA)

Nouvelle baisse des prix des hydrocarbures au 1er juillet

Point sur l’administration de la Polynésie française dans l’archipel des Marquises

Situation énergétique dans l’archipel des Marquises

Calendrier des manifestations artisanales pour le second semestre de l’année 2020

Point d’avancement de l’inscription des îles Marquises à l’UNESCO

Point sur le dispositif « aidant feti’i »

Présentation de l’antenne sociale des îles Marquises

Réorganisation de la composition et du fonctionnement de la Commission d’organisation sanitaire (COS)

Maintien de la revalorisation des allocations familiales pour les ressortissants du Régime de solidarité de la Polynésie française (RSPF)

Aménagement des modalités d’évaluation du certificat polynésien des métiers d’art, des certificats polynésiens d’aptitude professionnelle et du brevet polynésien des métiers d’art

Activités relevant du transport terrestre sur les îles Marquises

Principales opérations de la Direction de l’équipement menées aux îles Marquises