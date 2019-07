Une exposition et une remise de diplômes pour les lauréats du Centre des métiers d’art

Les lauréats du Centre des métiers d’art (CMA) ont reçu leur diplôme et exposé leurs créations, mardi en fin de journée à la présidence. Le gouvernement “est honoré de recevoir les premiers lauréats du Certificat Polynésien des Métiers d’Art (CPMA) correspondant à un CAP et les premiers lauréats au Brevet Polynésien des Métiers d’Art (BPMA) correspondant au Baccalauréat professionnel”, a indiqué le président Edouard Fritch dans son allocution, en présence du directeur du CMA, Viri Taimana.

Ces titres professionnalisant sont délivrés aux étudiants ayant satisfait aux exigences de qualité qu’imposent ces formations uniques tournées vers l’excellence à travers les métiers d’art et les arts visuels polynésiens. Les 21 élèves stagiaires qui ont tous réussi avec succès les épreuves, du CPMA donnant ainsi le titre d’artisan et du BPMA donnant le titre de maître artisan, ont ainsi été honorés. Les travaux présentés ont permis d’apprécier leur engagement et leur recherche artistique.

Le Centre des métiers d’art est le garant de la continuité des savoirs, du savoir-faire et de la richesse créative du secteur d’activité que sont les métiers d’art et les arts plastiques en général. Le président du Pays a souhaité que se poursuivent les efforts engagés par les pouvoirs publics pour ce secteur porteur d’avenir et d’espoir pour celles et ceux qui ont souhaité continuer dans cette voie, et dont l’excellence des travaux fera rayonner la Polynésie à travers les arts et la culture.

Il a également souhaité que les lauréats puissent atteindre les objectifs qu’ils ont choisi, en s’inscrivant comme créateur d’entreprise ou en poursuivant leurs études ou alors en travaillant comme artisans dans les entreprises de la place.