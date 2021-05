Une éclipse totale de lune sera visible de la Polynésie ce mardi soir

Ce spectacle exceptionnel se produira au moment où la lune sera à son périgée, point le plus proche de la Terre. Du Pacifique à l’Ouest de l’Amérique du Nord, les amateurs pourront découvrir cette énorme lune de couleur rouge-orange.

A lunar #eclipse is sometimes called a "blood moon," but the actual source of the red color is quite gentle: it's light filtered through all the sunrises and sunsets on Earth. Here's our video guide to #LunarEclipse2021 and how to see it on May 26: https://t.co/sDNOcwAxcF pic.twitter.com/cNYkKLCPho