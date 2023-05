Une deuxième cagnotte pour les sinistrés de Teahupoo

Des canapés, des matelas et des tapis : des tas de meubles ruinés par les eaux et la boue s’amoncèlent devant les maisons après le passage de la crue de la rivière au PKO. Si les habitations sinistrées, pour la plupart près de l’embouchure, sont encore debout, « les gens ont tout perdu » résume la représentante du comité d’organisation des Jeux olympiques, Barbara Martins-Nio. Alors que la commune a enclenché son plan de sauvegarde, tout le monde est sur le pied de guerre pour prêter main forte aux familles sinistrés.

Si Hinatea Boosie, ancienne miss Tahiti, a déjà pris l’initiative de lancer une cagnotte qui compte à ce stade plus de 29 000 euros (environ 3.5 millions de Fcfp), une deuxième cagnotte est dans les tuyaux. En effet, la mairie prépare elle aussi une cagnotte avec le soutien technique du comité d’organisation des JO. « Nous avons rencontré les équipes de la mairie, un texte est en préparation en reo et en français. Nous allons ensuite le relayer sur tous nos réseaux » précise Barbara. Les dons serviront notamment à financer en urgence du mobilier de base. « Les gens n’ont plus de quoi dormir, ils sont touchés dans leurs habitations » alerte la responsable.

Un soutien technique pour la mairie qui sera renforcé d’un soutien financier puisque le comité va mobiliser tous son écosystème sur le dispositif. La fédération internationale de surf a également annoncé des renforts, sachant que Teahupoo accueille la WSL de surf en août. En parallèle, le président du comité d’organisation des jeux olympiques de Paris 2024, Tony Estanguet, aurait également annoncé son soutien aux sinistrés de Teahupoo selon le député Moetai Brotherson. Une annonce que le futur président du gouvernement a d’ailleurs faite sur son live facebook alors qu’il était en route pour Teahupoo avec les deux autres députés Tavini, Tematai Legaic et Steeve Chailloux.

D’autres personnalités politiques ont également défilé ce matin à la rencontre des sinistrés. Le président sortant, Edouard Fritch, accompagné du vice-président Jean Christophe Bouissou et du ministre des Grand travaux René Temeharo ont fait le tour de la commune et des habitations sinistrées. « Le Président s’est dit impressionné et bouleversé par les dégâts subis par la population, qui heureusement ne sont que matériels, et se réjouit qu’aucune victime ne soit à déplorer » indique le gouvernement dans un communiqué de presse. Edouard Fritch a notamment témoigné sa compassion aux familles sinistrées et promis que des « moyens seront mis rapidement en œuvre pour leur venir en aide ».

Sur place pour constater les dégâts et faire l’inventaire précis des familles sinistrées, l’OPH devrait apporter une aide rapidement.