Une « dépression tropicale faible » se dirige vers les iles de la Société et pourrait s’intensifier

Il se trouve pour l’instant à 2200 km de Tahiti. D’ici mardi matin, le phénomène pourra atteindre « le stade de Dépression tropicale forte, avec des rafales pouvant atteindre 150 kilomètres/heure près du cœur du système », estime Météo France.

La trajectoire du phénomène estimée

La zone de Mopelia a donc été placée en pré-alerte cyclonique. Les iles du Vent et les Raromatai sont en phase de mise en garde cyclonique.

À quoi faut-il s’attendre ?

Selon Météo France, dans la nuit de lundi à mardi sur Mopelia, au plus près du passage de TD06F, on peut s’attendre à des rafales de vent de Nord-Ouest atteignant 100 à 130 km/h, de fortes pluies et une mer forte à très forte avec des creux atteignant 3 mètres 50 à 4 mètres.

Compte-tenu de l’incertitude, la menace de vent moyen de 100km/h, avec rafales à 150km/h touchant les îles de la Société n’est toujours pas exclue, en particulier vers la région de Mopelia.

Météo Frtance précise que l’incertitude concernant la taille du système est également importante, rendant les prévisions d’impacts difficiles à estimer pour chaque île habitée.

Dès dimanche soir sur l’Ouest de la Société puis lundi sur le reste de l’archipel et sur l’Ouest des Tuamotu, les conditions météorologique commenceront à se dégrader. Avant même le passage au plus près de TD06F, des grains localement orageux sont prévus, s’accompagnant de rafales de vent entre 70 et 90 km/h, voire ponctuellement plus, générant une mer agitée à forte. Sur cet épisode, les cumuls de précipitations pourront être conséquents.

Le haut-commissariat a convié les médias ce dimanche pour un point de situation. Restez connectés pour plus d’infos.