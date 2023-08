Une consultation publique sur la gestion de la crise sanitaire

Créée au terme de la précédente mandature, la commission d’enquête sur la gestion de la crise sanitaire il y a deux ans, poursuit ses travaux. Désormais présidée par Pauline Niva, elle a repris ses consultations cette semaine. Pour la représentante Nicole Sanquer, il s’agit de « la continuité des auditions par rapport à la première commission d’enquête. Nous avons identifié à peu près 80 personnes et nous avons souhaité aussi interroger la population, car, on l’a bien senti, c’est quand même un sujet très préoccupant pour les familles qui ont besoin d’obtenir des réponses. »

La covid a tué près de 700 polynésiens et a contaminé plus de 70 000 personnes. Au fenua comme partout dans le monde, cette crise sanitaire, d’une ampleur inédite, a profondément marqué la population. « Étant un territoire isolé au centre du Pacifique, avec les moyens que nous avons, je ne pense pas qu’on aurait pu gérer mieux que ça la crise covid, estime un homme. Les moyens médicaux et paramédicaux étaient présents. La gestion administrative aussi s’est faite de la meilleure façon possible. Beaucoup de méfiance et je suis d’accord avec cette méfiance, mais je ne sais pas comment on aurait pu faire autrement ».

« Il faut être honnête et avouer à la population, déclare un autre. Après avoir auditionné experts et professionnels du secteur médical, les représentants lancent un audit auprès du grand public. Objectif : recueillir au moins un millier de témoignages. »

« L’objectif de la commission, c’est réellement de pouvoir proposer des recommandations, des préconisations pour être prêts en cas d’une prochaine pandémie, souligne Nicole Sanquer. Ce n’est pas de venir juger ce qui a été fait, mais c’est surtout de voir ce qui a fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné et c’est pour ça que la commission souhaite aussi entendre les personnes qui étaient au cœur même de l’action pour voir si tout a bien fonctionné. »

Pour vous exprimer, rendez-vous sur le site de l’institution. Vous avez jusqu’au 27 août pour répondre au questionnaire en ligne. Les conclusions de la commission, elles, doivent être formulées avant le 20 septembre.