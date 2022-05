Une consultation citoyenne en ligne sur l’accès aux archives publiques en Polynésie

La commission du logement, des affaires foncières, de l’économie numérique, de la communication et de l’artisanat, a créé lors de sa réunion du 8 avril 2022, une mission d’information relative à l’accès aux archives publiques de la Polynésie française, notamment en matière de recherches historiques et foncières.

Les usagers polynésiens sont souvent confrontés à des difficultés parfois insurmontables pour accéder, consulter et obtenir la reproduction d’archives publiques relevant d’entités de l’État et/ou du Pays. Elles concernent notamment leurs besoins de recherches foncières, généalogiques, de filiation et d’état-civil auprès du service du patrimoine archivistique et audiovisuel de la Polynésie, de la direction des affaires foncières, des services de l’état-civil, du greffe du tribunal de première instance de Papeete et des archives nationales des outre-mer d’Aix-en-Provence. Il en est de même pour les besoins en matière de recherches historiques et universitaires des étudiants et chercheurs.

La mission d’information nouvellement créée s’attachera notamment à dresser un état des lieux relatif à l’accès aux archives publiques de la Polynésie française, identifier les freins et obstacles auxquels les usagers et professionnels sont confrontés et émettre des recommandations permettant de faciliter l’accès, la consultation et la reproduction des archives publiques par tous.

Dans ce cadre, les rapporteures de la mission, Éliane Tevahitua et Béatrice Lucas souhaitent donner la parole aux publics concernés afin de leur permettre de s’exprimer sur leurs difficultés d’accès aux archives lors de recherches foncières et d’état-civil et de recueillir leurs doléances.

Une consultation citoyenne en ligne est donc ouverte du 17 mai au 17 juin 2022.

Le questionnaire rapide en français ou en tahitien, est accessible sur le site internet de l’assemblée et la page facebook de l’assemblée de la Polynésie ou en cliquant directement sur les liens suivants :

> version française : https://my.forms.app/assembleepolynesie/sondage-archives-publiques-pf

> version tahitienne : https://my.forms.app/assembleepolynesie/sondage-archives-publiques-pf-vtah