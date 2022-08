Une collecte de fonds pour la rénovation du temple de Taiohae

Le temple de Taiohae, à Nuku Hiva, accueillera en avril prochain toutes les paroisses protestantes des Marquises pour leur rassemblement annuel. Construit il y a près de 30 ans, il va être rénové pour l’occasion. Les fidèles ont organisé une vente de plats pour récolter les fonds nécessaires. “Nous avons tablé sur un peu plus de 70kg de chèvre. Il y a une cinquantaine de kilos de poisson de profondeur et il y a deux sacs de citrons aussi. C’est tout une préparation, explique Ariioehau, diacre de Nuku hiva. Il faut aller à la chasse pour capturer les chèvres et puis découper le tout et préparer pour expédier à Tahiti.”

Après avoir récupéré au quai les denrées provenant des Marquises, direction le temple de Taunoa. C’est là que les plats vont être préparés. Les tâches sont réparties entre les membres de la paroisse. Chacun joue un rôle bien précis : “Les hommes sont dans la cuisine et nous on est là pour éplucher les carottes, les légumes. On a l’habitude, confie Lowna Hatitio, paroissienne. Ce n’est pas la première fois qu’on fait ça. On a l’habitude dans le ‘amuira’a de travailler. On est solidaires.”

La solidarité, c’est ce qui a rendu possible la confection de 331 plats en 3 jours. Environ 400 000 Fcfp ont été récoltés. Un bilan qui surpasse les attentes de la paroisse souligne Virginia Turi-Matautau, femme du diacre de Nuku Hiva : “L’objectif c’était 200 000 pour la première vente ici. Le chiffre est vraiment éclaté. On a atteint l’objectif.”

Une seconde récolte sera organisée en décembre mais cette fois-ci, sous forme de brunch.