Les Polynésiens, recrues de qualité pour la Marine nationale

Opération séduction pour les journées des métiers de la Mer, organisées jusqu’au samedi 15 février. 10 établissements scolaires ont fait le déplacement ce matin à la base navale de Papeete pour le forum des métiers de la Marine nationale.

Le quartier maître de première classe Jean-Louis ne passe pas inaperçu avec ses armes. « On montre essentiellement celles qu’on a tous les jours en patrouille, donc nos fusils d’assaut, nos armes de poing et aussi nos armes d’appui, donc des mitrailleuses. Le fait de voir des armes, c’est toujours kiffant » , s’amuse-t-il. Élève au lycée de Taravao, Moehani, qui projette de devenir secrétaire administrative, ne dit pas le contraire. « C’est super intéressant. Surtout que les armes, waouh, j’adore! sourit-elle. Je suis contente de venir aujourd’hui ici, ça va vraiment m’être utile dans ma vie et à l’avenir » .

(Crédit : TNTV)

Des jeunes polynésiens attirés comme elle par les métiers de la Marine nationale, il y en a beaucoup. Parmi les 500 marins du fenua, une centaine est d’origine polynésienne. « Pour nous c’est exceptionnel. C’est beaucoup de Polynésiens, bien en quantité, bien en qualité. Ce sont d’excellents marins qu’on retrouve quelques années plus tard, qui reviennent sur le fenua, observe le capitaine de frégate Rémi Balme, commandant de la base navale de Papeete. On a pas mal de marins qui sont venus il y a quelques années là, qui ont fait ces journées-là et qui se retrouvent sur les bateaux actuellement, qui peuvent témoigner de l’aventure qu’ils ont vécue. C’est très important pour nous » .

C’est le cas de Jahlove, qui travaille à bord du Prairial en tant que maître d’hôtel. Originaire de Rurutu, elle se dit heureuse de pouvoir transmettre sa motivation aux jeunes générations. Outre la maintenance, la restauration fait partie des deux domaines les plus prisés par les Polynésiens dans la Marine nationale. L’occasion pour les élèves du lycée hôtelier de découvrir une autre façon de travailler. « On a vu un peu les horaires, que c’est une cuisine collective. C’est très différent de ce qu’on fait, glisse Teuimana, élève au lycée hôtelier de Punaauia. C’est comme ce qu’on nous apprend, même si ce n’est pas vraiment de la gastronomie » .

(Crédit Photo : TNTV)

Au total, la Marine nationale compte 80 métiers à découvrir. Un large panel qui a au moins eu un certain écho auprès des élèves, 600 d’entre eux ayant participé au forum ce matin.