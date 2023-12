Une baleine à bec échouée dans la baie de Vaiare à Moorea

Le cétacé de 4 à 5 mètres a été d’abord aperçu ce matin dans la zone de Patae. Alertée, la Diren a mobilisé un navire pour remorquer l’animal venu entre temps s’échouer sur le banc de sable en face du quai de Vaiare, non loin de la trajectoire des ferries. Le capitaine du Terevau qui accoste tout prêt des lieux a d’ailleurs dû ralentir, le temps que l’animal soit sécurisé par les associations (Mata Tohora et Océania) également mobilisées, avec l’appui d’une vétérinaire et du spécialiste biologiste marin, Michael Poole.

Mais les tentatives d’une navette privée pour remorquer l’animal au large ont échoué. Selon Iotua Tiarii, le propriétaire du 28 pieds, le cétacé adulte, encore robuste, s’est débattu. « Il avait de la force, donc j’ai préféré arrêter l’opération de remorquage. Après ça, il est revenu se poser sur le sable » raconte Iotua Tiarii.

Les opérations de sauvetage de l’animal, une baleine à bec, espèce rare, devraient reprendre dès demain.