Une balayeuse électrique pour nettoyer les trottoirs du centre-ville

D’un coût de 3 millions de Fcfp, cet appareil de nettoiement est mis en service au centre-ville en journée depuis lundi 21 octobre 2019. N’émettant pas de dioxyde de carbone (CO²), il peut travailler dans les parkings souterrains.

Sa taille réduite (moins d’1,3 m de large) lui permet de balayer les trottoirs, les rues piétonnes, les parkings et toutes les petites et moyennes surfaces. Il nettoie aussi les déjections canines, les souillures etc., et évite ainsi à l’agent assurant son fonctionnement le contact direct avec la poussière et les déchets.

La baleyeuse dispose d’une autonomie de huit heures (ou 32 000 m²) et son rechargement coûte 360 Fcfp par jour.