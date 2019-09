Une baisse des voyages de noce des Japonais en Polynésie

JAL est la compagnie aérienne nationale japonaise. Elle exploite des vols internationaux et intérieurs sur quatre continents, depuis ses nombreux hubs aux aéroports internationaux de Narita, de Tokyo-Haneda, du Chūbu et du Kansai. Elle fait partie du groupe Japan Airlines Corporation. JALPAK en est le tour opérateur. Ce voyagiste est l’un des principaux distributeurs de la destination “Tahiti et ses Iles” sur le marché japonais.

Le Vice-Président a, au cours de cet entretien, rappelé combien le Japon était un marché important pour la Polynésie souhaitant avec la ministre du Tourisme re-dynamiser ce marché avec le soutien des partenaires japonais.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Lors de cette rencontre, le programme de vols d’Air Tahiti Nui vers Narita a été évoqué par le voyagiste qui a salué le retour en avril dernier au programme précédent de la compagnie, soit deux vols hebdomadaires, le lundi et le samedi, permettant ainsi à leur clientèle de faire des séjours de 6 jours en Polynésie. Air Tahiti Nui est en partage de codes avec Japan Airlines, ce qui permet aux compagnies aériennes de transporter des passagers dont les billets ont été délivrés par une autre compagnie aérienne. L’objectif est d’offrir aux passagers un plus large choix de destinations. Ainsi, grâce à ce partenariat avec la compagnie aérienne nationale japonaise, Air Tahiti Nui proposent à ses clients de les acheminer vers plusieurs grandes villes au Japon, mais aussi à Hong Kong.

A également été évoquée la situation du réceptif en matière d’hébergement en Polynésie, ce qui a ainsi donné au Vice-Président l’occasion d’informer ses interlocuteurs de l’évolution de l’hôtellerie classée à horizon 2023 et leur proposant de revenir en 2020 pour leur présenter avec la ministre du Tourisme l’état d’avancement de ces projets lors d’une rencontre à laquelle seront conviés les partenaires nippons de la destination.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Les dirigeants du groupe ont également évoqué l’évolution du profil des voyageurs japonais. La population étant vieillissante, ils constatent une baisse des voyages de noce. Les femmes seraient de plus en plus décideuses dans le choix de la destination de vacances. Par ailleurs, et c’est un phénomène qui a été confirmé par tous les tour-opérateurs rencontrés lors de cette mission par la délégation gouvernementale polynésienne, de plus en plus de japonaises célibataires voyagent à deux ou en groupe. La Polynésie proposant aussi une grande richesse culturelle notamment grâce au ‘Ori Tahiti très prisé des Japonaises, il a été suggéré à JALPAK de travailler sur cette niche.