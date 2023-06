Une association de producteurs de cannes à sucre voit le jour à Tahaa

Un groupement d’agriculteurs, planteurs de cannes à sucre de Tahaa décidé de se regrouper en association.

Ils sont désormais une vingtaine de membres, soit 90% des producteurs de cannes à sucre du fenua regroupés au sein de l’association des producteurs de cannes à sucre de Polynésie. La nouvelle association est adhérente au syndicat des producteurs de rhum.

Les objectifs de cette nouvelle association ouverte à l’ensemble des 5 archipels sont multiples :

– regrouper les planteurs de cannes à sucre désireux de vendre leurs productions aux transformateurs / distillateurs qui fabriquent le rhum agricole de Polynésie française

– monter les dossiers de subventions et aides agricoles pour le démarrage de nouvelles

plantations ou le développement de plantations existantes

– répondre au cahier des charges imposé par l’indication géographique « Rhum de Polynésie

française » en cours d’instruction par les autorités du pays

– mutualiser les outils et équipements agricoles nécessaires à la bonne conduite des cultures

extensives ou biologiques menées par les planteurs

– former de jeunes agriculteurs à la filière canne / rhum

Chaque année, des rhums polynésiens sont primés à l’international. La jeune association souhaite « accompagner le développement nécessaire de la filière tout en garantissant la qualité des récoltes à

venir ».